Lenteweer in aantocht: temperatuur stijgt, lokaal 17 graden

Afgelopen nachten was het juist nog koud: op de Veluwe werd afgelopen nacht -7 graden gemeten. Vlak aan de grond, op tien centimeter hoogte, in het Brabantse Volkel zelfs -10,4 graden. ,,Bij zulke lage temperaturen zijn januari en februari niet eens in de buurt gekomen. Bijzonder is dit echter niet: sinds het voorjaar van 2005 zijn er veelvuldig jaren geweest waarin maart qua vorst niet onderdeed voor de voorgaande wintermaanden”, weet meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza .

Dinsdag worden maxima verwacht rond 11 graden, woensdag komt in het zuiden van ons land de grens van 15 graden al in zicht. Beide dagen verlopen overwegend zonnig. Donderdag en vrijdag gaat er vervolgens nog een schepje bovenop en tijdens de middaguren is dan lokaal 17 graden mogelijk. ,,Ten opzichte van vorig jaar is dat overigens wel vrij laat: toen werden dergelijke (en nog hogere) temperaturen in februari al bereikt”, aldus de weerman.

Eerste dag met 15 graden

De eerste dagen met regionaal 15 graden zijn dit jaar al gehaald op 1 en 2 januari. Op het officiële meetpunt in De Bilt zijn die waarden toen echter (nipt) niet bereikt. Dat lijkt later deze week wel te gebeuren en dat is de eerste keer in 2022. De laatste keer dat het in De Bilt 15 graden werd was op 31 oktober. Ten opzichte van vorig jaar is de eerste zachte dag nu enkele weken later: in 2021 haalden we op 20 februari al ruim 15 graden.