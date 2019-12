Leo vroeg duizend vrouwen voor seksrelatie: bizarre dates en veel afwijzingen

,,In haar jeugd had Belinda een nare seksuele ervaring. Haar opa kon zijn handen niet thuishouden. Het is me nooit duidelijk geworden hoe ver dat precies is gegaan, maar traumatisch was het wel. Zelfs zodanig dat het voor Belinda niet meer hoeft, seks. Toen wij iets kregen, twintig jaar geleden, heeft ze het voor mij nog een paar keer geprobeerd, maar ze vond het niet fijn. En ik, begin dertig en allang blij dat ik eindelijk een relatie had, dacht: dat lost zich wel op. Dat gebeurde niet.