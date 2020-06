Leonardo (14) moet terug naar Brazilië, zijn moeder mag hier blijven

‘Laat Leonardo in Vroomshoop blijven!’ Kernachtiger kan de oproep nauwelijks zijn. Maar het is de vraag of de 14-jarige jongen uit Brazilië over enkele weken nog in Nederland zal zijn. Want hij moet van de overheid weg, terwijl zijn moeder in Nederland mag blijven. „Ik wil niet terug naar Brazilië”, aldus Leonardo Silva.