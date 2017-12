Leraren waarschuwen voor gebruik smartphone: slechte concentratie en lagere cijfers

Weer trammelant in gemeenteraad Brunssum

5:08 De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Brunssum zijn in de nacht van woensdag op donderdag boos weggelopen. Dat gebeurde tijdens een debat over een voorstel van de lokale fractie Lijst Palmen. Die diende een motie in om een second opinion naar de integriteit van wethouder Jo Palmen te laten instellen. De oppositie voelde zich door deze motie overvallen en vertrok.