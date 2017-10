Lerarenmanifestatie Den Haag goed verlopen ondanks enorme drukte

Met de actie protesteerden leraren tegen de lage salarissen en de hoge werkdruk in het basisonderwijs. Een groot deel van de 6.500 basisscholen in Nederland was vandaag gesloten, waardoor veel bioscopen en speeltuinen overvol waren. Bij crèches en op de buitenschoolse opvang was het eveneens druk. Verder namen veel ouders een dag vrij, wat overigens niet direct bleek uit de ochtendspits.

In het Zuiderpark waren diverse spandoeken te zien met teksten als 'Stop de plofklas' en 'Minder papier = Meer plezier'. Ook cabaretier Dolf Jansen was aanwezig. Op het podium riep hij naar de menigte: ,,Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele'', brulde Jansen. Hij sloot af met 'hou vol voor onze kinderen'. Onderwijsbond CNV deelde tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'.