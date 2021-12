Lerarenvakbond aan scholen: ‘Gooi zelf de deuren een week eerder dicht’

Op veel basisscholen is echter een noodsituatie ontstaan, zegt LIA. ,,Door de vele quarantaines, uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er weer nieuwe achterstand. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht.”

Heft in eigen hand

Daarbij is een veilige werkomgeving ‘een recht’, zegt de vakbond. Dus moeten de scholen zelf het heft in handen nemen. ,,Scholen die nu met de handen in het haar zitten, mogen kiezen voor het welzijn en de veiligheid van hun personeel en de gezinnen die bij de school betrokken zijn. De basisschool is geen kinderopvang.”

Scholen moeten ook niet de ‘springplank zijn van waaruit leerlingen en personeel in grote aantallen het virus verspreiden, op kerstavond of aan de tafel van het kerstdiner, waar mogelijk kwetsbare familie en vrienden risico’s lopen op ernstige gezondheidsschade’.

‘Minst slechte oplossing’

Vakbond AOb gaat niet in op de oproep van LIA, maar herhaalt wel het standpunt dat het de ‘minst slechte oplossing’ is om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen. ,,Van normaal onderwijs is op veel plekken geen sprake. Het is schandalig dat de minister het zo lang boven de markt laat hangen. Dit verdient weer geen schoonheidsprijs. We willen weten waar we aan toe zijn”, laat een woordvoerster weten.

Besturen van basisscholen zijn verdeeld over de vraag of de scholen een week voor de kerstvakantie al dicht moeten, meldde de PO-Raad donderdag op basis van een peiling onder de leden: 55 procent van de schoolbesturen is tegen een week sluiting met afstandsonderwijs voorafgaand aan de kerstvakantie.

