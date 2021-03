Les in kerken, kloosters en restaurants: ‘Leerlingen vergeten dit nooit meer’

VIDEO LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten licht gestegen, acht verkie­zings­me­de­wer­kers positief getest

18:34 Demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geven om 19.00 uur een persconferentie. De verwachting is dat er in ieder geval geen versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd zullen worden. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal voor de derde dag op rij gedaald. Het RIVM telde 5636 positieve tests, 682 minder dan een dag eerder. Over de hele afgelopen week werden iets meer dan 46.000 positieve testen geregistreerd. Dat zijn er ongeveer 6.500 meer dan een week geleden. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.