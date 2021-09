Let op: niet-gevaccineerd op reis? Vanaf 1 oktober zelf betalen voor coronatest

Hardloop­ster aangeval­len door man: politie zoekt massaal naar mogelijk gewapende dader

25 september In de omgeving van park de Douwelerkolk in Deventer en de daar gelegen sportvelden zoekt de politie een man die vanmorgen in ieder geval twee vrouwen heeft aangevallen. Het park is inmiddels ontruimd om hem makkelijker te kunnen zoeken.