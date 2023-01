Leuzen op Erasmusbrug komen uit extreemrechtse kringen: 'Zelfs voor die groep best extreem’

Bilthoven 27 gezinnen verloren in één klap hun thuis door explosie: ‘Maar ik moet niet zeuren’

,,Werken lukt niet en ik schrik van ieder geluid.” Een felle gasexplosie vaagde op 21 april in één klap de flatwoningen en persoonlijke bezittingen weg van 27 gezinnen aan de Weegschaal in Bilthoven. Acht maanden later hebben bewoners hun leven nog niet op de rit.

11:43