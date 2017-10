Leve de tienminutentrein

Treinreizigers blijken in hun nopjes met de tienminutentrein. Uit onderzoek onder 1300 reizigers door onderzoeksbureau Citisen, blijkt dat 90 procent positief is. Utrechter Peter Hofland (43) die vier dagen per week voor zijn werk bij een verzekeraar naar Amsterdam Amstel rijdt: ,,Het idee dat je je enorm moet haasten naar de trein als je je kinderen naar school hebt gebracht, is weg.’’ Hij krijgt naar eigen zeggen ‘veel meer het metrogevoel’. ,,Ik ga gewoon naar het station en spring in een trein. Ik kijk niet op mijn horloge. Ik ben fan.’’



Soms is Hofland korter onderweg dan zijn collega’s die in Amsterdam wonen. Vanuit Utrecht kost het hem 19 minuten met de intercity. ,,Van deur tot deur doe ik er 35 minuten over. Met deze treinverbinding maakt het niet zo heel veel meer uit waar je woont.’’ Volgens Hofland is de spreiding van de reizigers met meer treinen ook beter. ,,Dat verhoogt het reiscomfort en je hoeft minder vaak te staan.’’