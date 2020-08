Leven in een tiny house: ‘Dit is niet alleen voor geitenwollen sokken’

Nog een dodelijk slachtof­fer door ongeval in Markelo, 15-jarige jongen uit Lochem overleden

27 augustus MARKELO/LOCHEM - Eén 15-jarige jongen uit Lochem is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hij raakte zwaargewond door een ongeluk op de Gelselaarseweg in Markelo. Bij het ongeluk is ook één 19-jarige vrouw uit Lochem overleden.