Leven van Nathalie verwoest na vuurwerkbom: ‘Verloor door tinnitus wil om te leven’

gehoorschade Volumeknop moet écht omlaag bij concerten en festivals: ‘Helft jongeren kwetsbaar’

De volumeknop in discotheken, concertzalen en op festivals moet echt omlaag, vindt de Gezondheidsraad. In een nieuw rapport adviseert de raad om het maximale geluidsniveau met de helft te verlagen. Hiervoor is mogelijk wetgeving nodig. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) neemt begin volgend jaar een beslissing over welke maatregelen er moeten komen.

30 november