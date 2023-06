Leven van Roshni en Stephan werd ‘kapotgemaakt’, nu klagen ze de staat aan voor toeslagenaffaire

Rapper Akwasi geeft Anton de Kom-le­zing in Verzetsmu­se­um

Rapper en schrijver Akwasi geeft dinsdagavond de jaarlijkse Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum Amsterdam. Hij zal spreken over ‘verzet, de huidige staat van Nederland en waarom radicale verandering soms nodig is’, aldus een aankondiging. ,,Daarbij blikt hij terug op wat hem in het debat is overkomen en richt hij ook zijn blik op de toekomst.’’