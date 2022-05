Leven van scholiere Marit (17) overhoop na mysterieuze ‘prik in been’: ‘Ik ben gedrogeerd’

631 kilometer file in Nederland: ook veel fileleed in de regio, mede door autobrand op A1 bij Apeldoorn

De ochtendspits verloopt chaotisch: rond 8.45 uur stond er volgens de verkeersdienst van de ANWB 631 kilometer file in Nederland. Ook in onze regio is het raak, met files op de A12 en de A50. Een auto op de A1 zorgde voor 9 kilometer file tussen Apeldoorn en Amersfoort.

17 mei