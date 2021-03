Levensbedreigend paardenvirus de schrik voor topruiters: ‘Dit is de grootste nachtmerrie die er is’

Jochie (9) met klaplong naar ziekenhuis na ongeluk op motorcross­baan: ‘Er was een hoop bloed‘

1 maart Het slachtoffer van het ongeluk op de motorcrossbaan in Nunspeet, afgelopen weekend, is een 9-jarige jongen uit Friesland. Hij moest de knal tegen een boom betreuren met onder meer een klaplong. Een technisch mankement was mogelijk de oorzaak. De jonge crosser ligt in het Zwolse ziekenhuis Isala.