Levenslang geëist tegen rechterhand van Ridouan Taghi: ‘Saïd Razzouki regisseerde moorden’

Saïd Razzouki moet levenslang de gevangenis in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Die straf eiste justitie vrijdagochtend. Razzouki wordt gezien als de belangrijkste handlanger van Ridouan Taghi in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.

Ridouan Taghi was de absolute leider van de groep. Maar Razzouki was volgens het Openbaar Minsterie (OM) zijn rechterhand en had verschillende mensen onder hem werken. Razzouki was aanwezig in rechtbank De Bunker in Amsterdam. „Belachelijk allemaal weer", was zijn enige reactie na het horen van de eis tot levenslange gevangenisstraf.

Razzouki fungeerde bij verschillende moorden als de schakel tussen Ridouan Taghi en de uitvoerders. Taghi gaf de moordopdrachten, Razzouki regelde dat ze werden uitgevoerd. Hij gaf opdrachten om doelwitten te laten observeren. Maar hij regelde ook wapens, auto’s en safehouses voor de schutters. „Samen met Ridouan Taghi regisseerde hij op afstand deze moorden”, zei de officier van justitie vrijdag.

Dat de allerhoogste straf tegen Razzouki werd geëist, was geen grote verrassing. Dezelfde strafeis kregen Ridouan Taghi en vier andere medeverdachten vorig jaar ook te horen. De zaak tegen Razzouki liep achter op de rest van de gewelddadige groepering, onder meer omdat hij vastzat in Colombia. De strafzaak was begonnen zonder dat hij aan Nederland was uitgeleverd.

Vergismoord

Razzouki stuurde volgens het OM onder andere de liquidaties aan op Ranko Scekic en Hakim Changachi. Die laatste was een vergismoord, hij werd verward met iemand anders. Changachi was 31 jaar, net getrouwd en zijn vrouw was in verwachting. „Zijn dochtertje heeft hem nooit gezien en moet zonder hem opgroeien”, benadrukte de officier van justitie nog maar eens de gevolgen van de moorden. „Levens zijn verwoest. Nabestaanden hebben moeten horen met hoe weinig respect er over de levens van hun geliefdes werd gesproken.”

Ook bij de moord op Martin Kok zou Razzouki een rol hebben gespeeld. ‘We gaan hem pakken’, schreef hij in een bericht voorafgaand aan de moord. Hij liet vervolgens in opdracht van Taghi met spoed het kenteken nachecken van de auto. Dezelfde auto waarin Kok niet veel later werd doodgeschoten.

Quote Als al die aanslagen waren gelukt, ging het om bijna een moord per maand. Officier van justitie

Razzouki had een leidinggevende rol binnen de ‘volstrekt gewetenloze organisatie’ rondom Taghi. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor in totaal zes voltooide moorden, vier pogingen daartoe, vier voorbereidingen van moorden en het voorbereiden van een explosie in een spyshop in Nieuwegein. En dat in een tijdsbestek van minder dan anderhalf jaar tijd, tussen september 2015 tot en januari 2017. „Als al die aanslagen waren gelukt, ging het om bijna een moord per maand”, aldus justitie.

Kroongetuige

De zaak kwam in een stroomversnelling toen Nabil B., die behoorde tot het middenkader van de organisatie, overstapte naar justitie. B. was goed bevriend met Mohammed Razzouki en leerde via hem ook diens broer Saïd kennen en andere leden van de groepering. Nabil B. legde een uitgebreide reeks verklaringen af over de organisatie van Taghi. In ruil voor zijn rol als kroongetuige halveerde het OM de straf die het tegen hem eiste: tien in plaats van twintig jaar.

R. (50) werd in februari 2020 opgepakt in Colombia, nadat hij jarenlang internationaal werd gezocht. Zijn advocaten wezen eerder deze week nog op de voorwaarden waaronder hij door dat land in december 2021 werd uitgeleverd aan Nederland. Volgens de advocaten van Razzouki hadden de Colombiaanse autoriteiten laten weten dat hij enkel naar Nederland mocht als hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen.

De advocaten Robert van ’t Land en Mark Dunsbergen zijn later in de zaak gekomen en kregen van de rechtbank tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier. Vermoedelijk doen zij in mei hun pleidooi in de zaak van Razzouki. De rechtbank is van plan om vervolgens in oktober van dit jaar uitspraak te doen in de zaken van alle verdachten.