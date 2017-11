Levenslang voor Mladic om genocide Srebrenica, moord en terreur

Het Joegoslaviëtribunaal acht Mladic verantwoordelijk voor onder meer moord, deportatie, vervolging, gijzeling en genocide. Zijn troepen begingen de gruweldaden, die worden beschouwd als de ergste sinds de Tweede Wereldoorlog, tussen 1991 en 1995 in Srebrenica, Sarajevo en vijftien andere gemeenten in Bosnië. De Nederlandse rechter Alphons Orie, voorzitter van het tribunaal, las het vonnis vanochtend voor. Mladic oogde bij binnenkomst van de rechtszaal ontspannen. Hij droeg een donker pak en een rode das en ging wat onderuit zitten. Zijn linkerhand ondersteunde zijn kin.

Getuigen

Orie las voor uit tal van getuigenverslagen met soms gruwelijke details. Zo ging het over een vrouw die tijdens het beleg van Sarajevo met haar kinderen op straat liep en door een Bosnisch-Servische sluipschutter werd geraakt. De kogel ging door haar buik en raakte haar zoontje van zeven in het hoofd. Het jochie overleefde dat niet. Op andere plekken trokken de Serviërs mensen uit hun huizen. Wie zich verzette, werd vermoord. De gijzelaars werden gedeporteerd in krappe vrachtwagens. ,,De bevelhebbers blaften; ‘Haal weg, we hoeven deze troep niet’. Vrouwen en meisjes, van soms nog maar 12 jaar oud, werden misbruikt in een speciaal 'verkrachtingshuis.'"