Levenslang voor Willem Holleeder, schuldig aan alle liquidaties

De rechter heeft inmiddels uitgesproken dat bewezen wordt geacht dat Willem Holleeder ook de opdrachtgever is van de liquidaties van Kees Houtman (de crimineel die ook door Holleeder werd afgeperst) en caféhouder/crimineel Thomas van der Bijl die ‘in het kamp Houtman’ zat. Ook bij de zesde liquidatie, op crimineel John Mieremet die in Thailand werd doodgeschoten, acht de rechtbank bewezen dat Holleeder de opdrachtgever was.

Zussen

Wieland besprak eerder de belangrijke getuigenverklaringen van de zussen van Willem Holleeder. Volgens Holleeder logen zijn zussen en was Astrid ‘psychisch gestoord’. Ook zouden ze financiële belangen hebben om te verklaren. Volgens de rechtbank was het juist niet in het belang van de zussen om met justitie te praten. De rechter vindt ‘onvoldoende onderbouwd’ dat Astrid aan een stoornis zou lijden. De rechtbank vindt ook niet dat de zussen hebben gelogen.

Liquidaties

Bij de aanslagen op Van Hout kwam ook botenverkoper Robert ter Haak om het leven. Bij de aanslag op Endstra raakte diens zakenpartner David Denneboom gewond. Ook wordt Holleeder verdacht van een leidende rol binnen een criminele organisatie, gericht op het plegen van liquidaties. Holleeder werd al in december 2014 aangehouden voor de liquidaties. Wieland noemt de periode van het voorarrest van Holleeder ‘onwenselijk lang'. Het proces begon pas jaren later.



Holleeder ontkent alle beschuldigingen. Volgens zijn advocaten is er onvoldoende bewijs. Moordopdrachten op papier zijn nooit gevonden en een opname waarop Holleeder iets bekent zijn er ook niet. Direct bewijs is er niet. De zaak hangt vooral van getuigenverklaringen aan elkaar.



Het grote proces tegen Nederlands bekendste crimineel begon in februari 2018. Het Openbaar Ministerie eiste ruimt een jaar later, op 1 maart 2019, levenslang tegen Holleeder. Het OM hecht vooral veel waarde aan de verklaringen van een forse stoet getuigen vanuit heel verschillende hoeken, onder wie kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros én zussen Astrid en Sonja plus ex Sandra den Hartog. Daar komt bij dat vrijwel alle geliquideerde slachtoffers tevoren hadden gezegd dat Holleeder hen wilde laten doodschieten.