‘Lhbti-asielbeleid nog altijd onder de maat’

,,Precies een jaar geleden voerde voormalig staatssecretaris Harbers een reeks verbeteringen door in het lhbti-asielbeleid”, stelt het COC. ,,Een jaar na invoering van het nieuwe beleid blijkt dat de IND die beleidsverbeteringen in veel gevallen negeert.”

De belangenorganisatie voor seksuele minderheden verwijst in de brief naar zeventien zaken waaruit zou blijken dat het asielbeleid nog altijd onder de maat is. ,,De IND wijst bijvoorbeeld nog steeds regelmatig lhbti-asielzoekers af omdat ze geen 'proces van bewustwording en zelfacceptatie' hebben doorgemaakt”, aldus het COC. Volgens de organisatie schrapte de staatssecretaris dat criterium in juli 2018 omdat het een ondeugdelijk stereotype is.