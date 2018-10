Lichaam gevonden in Culemborg, man opgepakt

UPDATE Provincie­huis Flevoland afgezet vanwege verdacht pakketje en spandoeken Oostvaar­ders­plas­sen

8:25 Bij het provinciehuis van Flevoland aan de Visarenddreef in Lelystad is vanmorgen vroeg een verdacht pakket aangetroffen. Op het provinciehuis zijn ook spandoeken aangetroffen met daarop leuzen over de Oostvaardersplassen. De politie heeft de omgeving afgezet.