Lichaam gevonden na zoektocht in water bij Moerdijkbrug

Nu al genoeg van de jeukrups? Volgend jaar zijn ze (mogelijk) met nog meer!

7:10 De kans bestaat dat we in 2020 nog veel meer last gaan krijgen van eikenprocessierupsen dan nu al het geval is. Dat bevestigt directeur Bastiaan Meerburg van Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. Het goede nieuws: aan meer preventie en betere bestrijding wordt gewerkt.