Lichaam gevonden op plek waar surfer Mathijs (23) vermist raakte, identificatie moet uitwijzen of het om hem gaat

Nederlan­ders sporten vaker: meisjes zijn massaal gaan voetballen, yoga populair­der dan tennis

11:39 Fors meer Nederlanders zijn in de afgelopen jaren gaan sporten: 1,6 miljoen mensen meer dan in 2013. Ze zijn ook vaker gaan sporten, gemiddeld negen keer per maand. Fitnessen en wandelen zijn nog altijd het populairst, yoga is inmiddels meer in trek dan tennis en meisjes zijn massaal aan het voetballen geslagen.