Lichaam gevonden op straat in Deventer: politie doet onderzoek

Minister Adema zet opdoeken hertenkam­pen door, Kamer zit niet dwars

Er komt een einde aan zo'n 250 hertenkampen in Nederland. Minister Adema (Landbouw) wil niet kijken naar een uitzonderingspositie voor de grazers, zegt hij in een debat over de kwestie. Of de Kamer hem in de weg gaat zitten is nog maar de vraag.

26 januari