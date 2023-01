Lichaam gevonden op straat in Deventer: politie sluit misdrijf uit

Rond half acht kwam de melding binnen bij de politie over een lichaam bij Het Vlier, een straat in de wijk Borgele, aan de noordzijde van de stad. Buiten dat de politie onderzocht wie het is en hoe de persoon is overleden, wilde de politie er aanvankelijk nog niets over kwijt. ,,We houden alle scenario’s nog open’’, aldus woordvoerder Simone van Dijk. De brandweer en politie waren aanwezig en de omgeving van de straat was afgezet.