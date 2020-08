Lichaam van 28-jarige man uit Prinsenmeer gehaald

Het lichaam van een 28-jarige man uit Someren is vandaag net voor 12.00 uur uit het Prinsenmeer in Ommel gehaald.

Gisteravond rond 17.00 uur kwam de man in de problemen. Volgens directeur Jos Mennen van het Prinsenmeer hief de man tijdens het zwemmen ineens zijn hand omhoog en riep hij om hulp. Daarna zakte hij weg in het water. Het zou gaan om een daggast die er met familie en vrienden was.



Vrienden en familie van de man kwamen vanochtend naar het meer. Ook de ouders van de vrouw van het slachtoffer waren er. Volgens een vriend kon de man, een vluchteling uit Eritrea die in Someren woonde, goed zwemmen. Waarom hij plotseling onderging en niet meer bovenkwam, blijft voorlopig een raadsel. De politie meldt dat er sprake is van een ongeluk en doet verder geen onderzoek.

Duikteam

Een duikteam uit Weert kwam de politie te hulp bij de zoektocht naar de vermiste man vrijdag. Ook omstanders zochten zij aan zij in het water. Een politieheli zocht mee vanuit de lucht.

De zoekactie werd vanochtend hervat door een politieteam met een sonarboot. Die vond enkele tientallen meters uit de kant iets dat ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ op een lichaam leek. Iets voor 12.00 uur onderzocht een duikteam de specifieke plek die door sonarapparatuur werd aangeduid. Daar is het lichaam van de man enkele minuten later uit het water gehaald. Het werd naar de kant gebracht voor nader onderzoek. Daarvoor was een tent opgezet.

‘Trieste gebeurtenis’

Directeur Mennen spreekt van een 'trieste gebeurtenis’. Er is volgens hem voldoende toezicht op het zwemwater, badmeesters staan op een hoge glijbaan voor overzicht. Maar zij hebben vrijdagavond niks gezien. ,,Als je links kijkt, kan er rechts iets gebeuren.” Wel zijn vervolgens snel de hulpdiensten gewaarschuwd en is begonnen met de zoektocht. ,,Het vinden van het slachtoffer voor de familie, dat had prioriteit voor ons. Natuurlijk lijden we ook schade door zoiets, maar daar zijn we nog niet mee bezig.”