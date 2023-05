Lichaam van Maria van der Zanden (22) uit Putten na bijna dertig jaar eindelijk gevonden

Het lichaam van de vermiste Maria van der Zanden (22) is gevonden. De jonge vrouw uit Putten blijkt al kort na haar verdwijning in 1994 in een Duits meer gevonden, maar kon niet geïdentificeerd worden. Terwijl in Nederland massaal naar haar gezocht werd, lag zij al die tijd in een naamloos graf in Duitsland.

Maria verdween in augustus 1994 nadat ze vanaf haar ouderlijk huis in Putten een fietstochtje ging maken. Naar nu blijkt werd zij drie weken later gevonden in de Möhnesee, een stuwmeer ten oosten van Dortmund. De Duitse politie concludeerde destijds dat het hoogstwaarschijnlijk om zelfdoding ging.

Pogingen tot identificatie mislukten waarna besloten werd om haar te begraven in de omgeving van de vindplek. DNA werd in die tijd nog niet afgenomen. Wel werden vingerafdrukken afgenomen, maar het internationaal delen daarvan was in die tijd nog niet gebruikelijk. Een connectie met de vermissing in Nederland bleef uit.

Begin dit jaar besloten het cold case team van de politie en de Peter R. de Vries Foundation de zaak nog één keer grondig onder de loep te nemen. De foundation loofde een beloning van 250.000 euro uit voor de tip die naar de vindplaats van Maria zou leiden.

Hieronder op de kaart zie je waar Maria gevonden werd:

Vader is ‘overdonderd’

Het cold case team liep nogmaals alle aanwijzingen na en verspreidde opnieuw informatie over Maria naar politiekorpsen in andere Europese landen. Daar sloeg de Duitse politie uiteindelijk eind maart op aan. Uitgebreid onderzoek in de afgelopen weken leidde tot de conclusie dat de gevonden vrouw in de Möhnesee Maria is.

Ab van der Zanden, de vader van Maria, is ‘overdonderd’ door het nieuws. ,,Na bijna 30 jaar weet ik eindelijk waar mijn dochter is. Er zijn nog heel veel vragen die wij hopelijk de komende tijd met het coldcaseteam en de Foundation beantwoord gaan krijgen. Voor nu willen wij dit nieuws even laten bezinken."

Volledig scherm Maria van der Zanden is gevonden. © Archief

Dubbel gevoel bij Kelly de Vries

Directeur Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation heeft ‘een dubbel gevoel’. ,,Aan aan de ene kant zijn wij ontzettend blij dat Maria is gevonden en dat haar vader nu eindelijk weet waar zijn dochter is, tegelijkertijd besef je ook dat er een enorm groot verdriet is.”

Ook na de vondst van Maria blijven vragen open, melden politie en de Foundation. Het cold case team doet verder onderzoek, onder meer naar de mogelijkheid dat het toch om een misdrijf gaat. Ook loopt er een onderzoek naar de vraag waarom niet eerder de link tussen de onbekende dode vrouw in Duitsland en de vermiste Puttense is gelegd.

De beloning van 250.000 euro wordt niet uitgekeerd, omdat Maria dankzij politie-informatie is gevonden. ,,De beloning zal de komende periode ingezet worden voor de oplossing van andere cold case zaken", zegt directeur Kelly de Vries.

Volledig scherm Kelly de Vries en vader Ab van der Zanden. © Rob Voss