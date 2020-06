Lichaam van surfer Mathijs (23) gevonden

Het lichaam dat vanmorgen is gevonden bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is inderdaad van de 23-jarige Mathijs, de vijfde surfer die op 11 mei omkwam in een dikke laag schuim van algen in de zee bij Scheveningen. Dat bevestigde de politie zojuist. Zijn familie is op de hoogte gebracht.

Twee vrouwelijke surfers zagen rond 10.40 uur vanochtend een lichaam tussen de rotsblokken bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. Zij hebben direct de hulpdiensten gewaarschuwd.

Met het bergen en identificeren van zijn lichaam komt een einde aan een ruim twee weken durende, onvermoeibare reddingsoperatie van professionele hulpdiensten, familieleden, vrienden en vrijwilligers om alle vijf jonge, sportieve mannen die omkwamen bij het surfdrama ‘thuis te brengen’, zoals dat bij de reddingsdiensten op zee heet. Mathijs was het laatste slachtoffer dat nog geborgen moest worden.

Het een einde aan de onverdraaglijke gedachte van nabestaanden dat Mathijs alleen in zee lag. Bij het afscheid van de andere omgekomen zwemmers en surfers Joost (30), Sander (38), Pim (24) en Max (22) is bij de vermissing van het lichaam van Mathijs steeds nadrukkelijk stilgestaan.

Vijf witte haringen

Nu Mathijs is gevonden, zijn de vijf witte haringen op een zwarte achtergrond die tot symbool zijn gemaakt van de slachtoffers van het surfdrama compleet. Op verschillende plekken in Scheveningen is het symbool te zien. Op vlaggen van strandpaviljoens en op de gevel van surfspot The Shore, waar met name Joost, Sander en Pim dagelijks kwamen. The Shore groeide direct na het ongeluk uit tot een plaats waar kon worden gerouwd en herdacht.

Het surfdrama heeft nog steeds grote impact op de surfgemeenschap in Scheveningen. Ook al wordt er weer gesurft en zijn de lessen bij de verschillende surfscholen weer opgestart.

Mathijs en Max, beiden studenten van de TU Delft, waren op de maandagavond van 11 mei samen gaan surfen. Joost, Sander en Pim waren in zee voor een training lifeguard zwemmen. Alle vijf zijn door nog onbekende oorzaak onder een dikke, verstikkende laag algen terecht die zich had opgehoopt in de branding van de zee. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee is nog bezig met het zoeken naar de oorzaak van niet eerder vertoonde hoeveelheid opgehoopte algenschuim voor de kust.

Quote Met de vondst van het vijfde slachtof­fer van het surfonge­val komt een eind aan de onvoorstel­ba­re onzeker­heid van zijn familie en vrienden Van Bijsterveld & Remkes

Schuim wegblazen

De laag was zo dik dat tijdens de reddingsactie die maandagavond en ook de volgende ochtend was een helikopter uren lang bezig is geweest het schuim weg ‘te blazen’ zodat de hulpverleners meer zicht kregen op het water. De lichamen van Joost en Sander zijn dezelfde maandagavond gevonden en uit het water gehaald. Pim en Max zijn de volgende ochtend geborgen. Ook het lichaam van Mathijs is die dinsdagochtend gezien, maar kon door de weersomstandigheden niet uit het water worden gehaald. Daarna verloren de hulpdiensten zicht op het lichaam.

Vaak gezocht

Mensen van de Koninklijke Nederland Reddingsmaatschappij, de Kustwacht, de Koninklijke Marine, politie, brandweer en vrijwilligers zijn twee weken met elkaar blijven zoeken naar Mathijs met onder sonar, honden en paragliders. De politie vroeg ondertussen iedereen op uit te kijken naar het lichaam als het zou aanspoelen. Donderdagochtend kreeg de politie een melding dat iemand ‘iets’ had gezien tussen de basaltblokken van het Noordelijk Havenhoofd, een plek waar al lang en vaak was gezocht.

Voor Mathijs, die in Capelle aan den IJssel opgroeide en in Delft werktuigbouwkunde studeerde waren vrienden en sport alles in het leven. Samen met Max was hij lid van het Delftsche Studenten Corps en actief in de Studenten Snow Skate Surf Society, een ondervereniging van DSC en samen zochten ze die avond de zee op.

Reactie burgemeesters

Burgemeester Marja van Bijsterveld (Delft) en de Haagse burgemeester Johan Remkes laten weten verdrietig en opgelucht te zijn door de identificatie van het laatste slachtoffer. ,,Met de vondst van het vijfde slachtoffer van het surfongeval komt een eind aan de onvoorstelbare onzekerheid van zijn familie en vrienden. Het verdriet wordt er niet minder om en wij leven intens met hen mee. De afgelopen weken is de zoektocht nooit echt gestaakt en hiermee kan dat deel van het drama nu worden afgesloten. De families en vrienden van alle slachtoffers delen een verdrietige geschiedenis en kunnen rekenen op onze steun.''

Morgen worden resultaten verwacht van het onderzoek naar de oorzaak van het surfdrama. Dat laat de gemeente Den Haag weten.