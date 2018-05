Lichaam van tweede vermiste duiker gevonden in scheepswrak

Het lichaam werd vanochtend aangetroffen in duikwrak Le Serpent. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld.



Gisteravond werd het stoffelijk overschot van de andere sportduiker gevonden. De politie doet geen uitspraak over de identiteit van het slachtoffer. ,,Dat is ongebruikelijk, maar we doen dat op nadrukkelijk verzoek van de nabestaanden", zegt woordvoerder Dennis Janus van de landelijke politie.



Eén van de duikers is een man uit Zoetermeer, zegt eigenaar Rob Dekker van duikschool en -winkel Dive Post in Zoetermeer. De man dook met een ander lid van de Zoetermeerse duikschool en beiden waren zeer ervaren. Dekker: ,,Dit is een klap, de club raakt twee goede vrienden kwijt. Er heerst grote verslagenheid.''



De twee duikers waren zaterdag aan het duiken bij scheepswrak Le Serpent, net buiten de haven van Scharendijke. Ze zeiden rond 17.15 uur tegen duikinstructeur Henk van Ielen van Duikcentrum De Kabbelaar dat ze gingen duiken en gaven hun autosleutels af.