Lidl legt vleesvervangers pal naast echt vlees om koper te verleiden tot vega

Gestolen schilderij uit museum Italië duikt na 64 jaar op bij veiling in Middelburg

Bij Veilinghuis Korendijk in Middelburg is recent een eeuwenoud schilderij gevonden dat in 1959 werd gestolen uit een museum in het Italiaanse Cremona. Het was ingebracht door een opkoper van inboedels, veelal van overleden mensen.