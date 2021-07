Liefst 320.000 wachtenden voor u: 'Uitstel operaties niet zo onschuldig als het lijkt’

Vooral niet-acute ingrepen zijn komen te vervallen. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een nieuwe heup of knie, of een ingreep tegen staar. Voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Sjoerd Bulstra benadrukte eerder tegenover deze site dat het uitstellen van operaties van mensen die wachten op een nieuwe heup of knie ook niet zo onschuldig is als het lijkt. ,,De conditie en beweeglijkheid van patiënten is afgenomen. Daarmee is de revalidatie van patiënten moeilijker. Zelfs het uiteindelijke resultaat van een revalidatie kan daardoor achterblijven.’’ Als je te lang wacht kan een knie bijvoorbeeld niet meer tot 90 graden buigen. ,,Dit betekent dat een kunstknie minder goed zit’’, aldus Bulstra. ,,Het gevolg is dat de patiënt dan niet zo goed kan lopen als anders het geval was geweest.”