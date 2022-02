Liefst 40 jaar uit het oog, nooit uit het hart: Bianca vindt verdwenen hartsvriendin terug in Argentinië

Bianca ten Thije (48), destijds wonend in Haaksbergen en intussen naar Lochem is verhuisd, kan het niet helpen. Als ze over het herwonnen contact vertelt, raakt ze geëmotioneerd en dringen de tranen zich op. Als schoolmeisjes waren zij en Verónica onafscheidelijk. En ineens was dat voorbij, toen haar vriendin met haar ouders naar hun geboorteland verhuisde.

„Hoe vaak ik niet heb gezegd tegen vrienden dat ik me afvroeg hoe het met haar zou zijn gegaan?” Twee weken geleden nog, zegt ze. Ze heeft haar altijd willen zoeken, maar hoe? „Maar ik had geen achternaam meer, niks. Verónica. Argentinië. Dat was het enige. Hoe zou ik haar ooit kunnen vinden? Die kans is kleiner dan een speld in een hooiberg.”