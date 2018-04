Lierse plantenkweker: dna op wapen kan haast niet van mij zijn

UpdateDe 31-jarige directeur van een tropische plantenkwekerij uit De Lier, die zaterdag werd aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie in Amsterdam-Noord , is vrijgelaten. Hij wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij de moord. Hoe zijn dna op een wapen is beland, blijft een raadsel. Zelf zegt de Lierenaar: 'dat dna kán haast niet van mij zijn'.

Quote Onze jongen is 24-karaats goudeerlijk Vader van de Lierenaar De familie van de Lierenaar is opgelucht: ,,Onze jongen is 24-karaats goudeerlijk,'' zegt zijn vader. ,,Het is voor ons ook een raadsel hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ze vertellen ons niks.''



Gisteravond kwam de Lierenaar weer thuis bij zijn familie. Tegenover deze site verklaart hij nadrukkelijk 'totaal verbijsterd' te zijn dat hij is aangehouden. De plantenkweker zegt met klem niets met misdaad, liquidaties of mocro-maffia te maken te hebben. Hij kent de andere verdachten ook niet. De man vraagt nadrukkelijk ook of hij met rust gelaten kan worden.



De overige drie personen die in het onderzoek naar de liquidatie zijn aangehouden zitten nog in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Mede daarom is het OM terughoudend met het geven van meer informatie.

Mocro-maffiosi

Justitie wil niet zeggen waarom het dna van de Lierenaar in de dna-databank zat. ,,Maar ik kan u wel zeggen dat dat in de verste verte niets met mocro-maffiosi te maken heeft,'' aldus de advocaat van de Lierenaar, Peter Quist. Het gaat volgens Quist om een vergrijp van meer dan tien jaar geleden. ,,Een jeugdzonde waarvan het maar de vraag is of daar destijds wel dna voor afgenomen had mogen worden.''



In de databank zit alleen dna-materiaal van personen na het plegen van een misdrijf waar een gevangenisstraf van vier jaar of meer op staat of na een mishandeling. In de regio Den Haag heeft de plantenkweker alleen ooit een keer voor een klein vergrijp (vernielen van verkeersborden) voor de politierechter gestaan. Niet bekend is of hij toen is veroordeeld en of dat het incident is waardoor zijn dna is de databank is beland.

Verband

In de omgeving van de 31-jarige tuinder werd al met verbijstering gereageerd op zijn aanhouding. Niemand kon een verband leggen tussen de geboren en getogen Westlander en de keiharde liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Toch leidden dna-sporen op een van de aangetroffen vuurwapens naar de Lierenaar.



Advocaat Quist sluit zelfs niet uit dat een fout is gemaakt bij het dna-onderzoek. ,,Misschien was het wel niet zijn dna op dat wapen. Er worden wel vaker fouten gemaakt.'' De Lierse plantenkweker begrijpt het zelf ook niet en zegt dat het dna op het wapen 'haast niet van hem kán zijn'. Justitie onderzoekt hoe het kan dat zijn dna op het wapen werd aangetroffen.

Sloot

Het enige wat de familie van de Lierenaar kan bedenken is dat hij een kleine twee weken geleden een man uit een auto heeft gered, die vlakbij bij het plantenbedrijf de sloot was ingereden. De bestuurder sloeg na gered te zijn, op de vlucht, maar werd later gepakt. ,,Dat was een crimineel,'' zegt de vader van de Lierenaar.

Het zou kunnen dat die bestuurder het dna van de Lierenaar heeft 'overgebracht' naar personen die wel met de liquidatie te maken hebben. Het is nog onduidelijk wat de achtergrond van de bestuurder is. Maar de Lierse plantenkweker zegt nu dat hij tijdens de vijf dagen hechtenis niets heeft gehoord over een verband tussen het verkeersongeluk en de liquidatie in Amsterdam.

De Lierse plantenbaas kreeg eerst bloemen voor zijn hulp bij het ongeluk, maar werd afgelopen zaterdag ineens aangehouden omdat zijn dna was aangetroffen op een van de wapens die werden gevonden nadat vrijdagavond de 41-jarige Shurandy S. was gearresteerd. Shurandy S. wordt verdacht van het lossen van de fatale schoten op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. die zou gaan verklaren over de praktijken van de mocro-maffia in Amsterdam en Utrecht.

Wapen