Liesbeth List neemt biografie in ontvangst

Liesbeth List nam maandagavond in Amsterdam het eerste exemplaar van de biografie 'Liesbeth List: De dochter van de vuurtorenwachter' in ontvangst. De bekendste chansonnière van Nederland kreeg het boek uit handen van Job Cohen. De presentatie van het boek, geschreven door Dave Boomkens, is een van de zeldzame publieke optredens van List. De 75-jarige zangeres en actrice kondigde deze zomer haar afscheid van de spotlights aan, omdat ze lijdt aan een vorm van dementie als gevolg van een auto-ongeluk.