Lieve Debby: ‘Ik lig met hartkloppingen in bed, doodsbang dat hij vreemdgaat’

Artsen proberen Naoufel (6) wakker te krijgen, maar dat is nog niet gelukt: ‘Je hoort hem alleen kreunen’

De 6-jarige Naoufel is, vijf dagen na de gruwelijke aanrijding op een zebrapad in Den Haag, nog steeds niet wakker. Het jongetje werd eerst in coma gehouden, maar ging woensdag van de slaapmedicatie af. Sindsdien proberen artsen hem wakker te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat. Familieleden zijn ondertussen ook zelf een zoektocht gestart naar de dader(s).

7 oktober