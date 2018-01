'Lieve schat, als je dit leest ben ik overleden'

Lieve Marieke, voor mijn allerliefste knuffelmeisje. Wat geef jij je moeder veel liefde deze dagen.

Van het moment waarop deze woorden worden geschreven, is nog een foto. Annet Wiering zit op een rode sofa in de woonkamer. Het is 2004. Bril op haar neus, briefpapier op schoot, pen in de hand. Haar jongste dochter Marieke– dan tien jaar oud – is op paardrijles. Nu moet het gebeuren.

Je vindt me moedig, dapper, lief, aardig en nog veel meer en dat vind ik zo leuk om te horen.

Je maakt gedichten, tekeningen, gelukspoppetjes. Je hebt het zo met mij te doen en ik met jou.

Kanker

Annet, 42 jaar oud, heeft kanker. Haar bed is maanden geleden al naar beneden verhuisd, en staat nu naast de rode sofa waar ze de moeilijkste brieven van haar leven schrijft. Haar energie glipt weg. Ze is moe, hele dagen. Het afscheid met haar man en drie kinderen nadert.

De brief, met oranje bloemen aan de rand, kent Marieke (24) inmiddels woordelijk uit haar hoofd. Ze kreeg hem op de verjaardag van haar moeder, drie maanden na haar dood, en las hem misschien wel honderd keer. ,,Ik kan me dat moment nog herinneren dat mijn vader met die drie enveloppen aankwam lopen: voor mijn zus, broer en mij. Ik vond het heel cool. Later heb ik beseft hoe moeilijk het voor haar geweest moet zijn om dit te schrijven, wetend dat ze zoveel zal moeten missen.”

Geïnspireerd

Hallmark werd geïnspireerd door verhalen als die van Marieke, maar ook die van Zora, een inmiddels jonge vrouw die op haar zestiende haar moeder verloor. Onlangs opende Zora de laatste brief van haar moeder, die voor het moment was geschreven dat ze een kindje zou krijgen. De kaartenfabrikant brengt vandaag een herinneringsdoosje uit, genaamd ‘Liefs voor Altijd’. In de box zit blanco briefpapier en een boekje met schrijftips, bedoeld voor mensen die er straks niet meer zijn. Bij Hallmark zit een team van schrijfcoaches klaar om te helpen bij het schrijven van dit soort beladen brieven.

De box bevat ook tips over geschikte momenten waarop je zo’n brief zou kunnen lezen, bijvoorbeeld na een ruzie met papa, bij een verliefdheid of na de eerste kus.

Steun

Volgens rouwdeskundige Daan Westerink kan een brief van een overleden vader of moeder een grote steun zijn. ,,Het is een bewijs dat er iemand is geweest die van je gehouden heeft. Het houdt de herinnering levend. Ik weet nog dat ik na het overlijden van mijn moeder ook op zoek was naar tastbare dingen van haar: ik peuterde zelfs de stickertjes van de diepvries los, waar ze spinazie op had geschreven. Mijn moeder had zo’n mooi handschrift.”

Quote Lieve schat, je bent natuurlijk veel te jong om je moeder te missen Annet Wiering Lieve schat, je bent natuurlijk veel te jong om je moeder te missen maar ik probeer je te helpen op afstand. Want afscheid nemen bestaat niet. Wanneer je het moeilijk hebt, probeer afleiding te zoeken en jezelf een beetje te verwennen.



Marieke draait haar hoofd weg en kijkt naar buiten. Naar het weiland in het Noord-Hollandse Wognum waar haar ouders een huis lieten bouwen. Ze kan de brief niet voorlezen zonder tranen. ,,De chemo’s hielpen niet. Op het laatst lag mijn moeder in de woonkamer op een mat met magneetvelden. Ze probeerde alles om te overleven. Als kind begreep ik het niet helemaal: mama was ziek maar ze lag niet in het ziekenhuis. Later vertelde mijn tante dat mijn moeder zei: ‘Voor Marieke wil ik blijven leven, ze is nog zo jong’.”



Maar ze ging dood en Marieke moest verder. De jongste dochter woont nu in Amsterdam, heeft de HBO-opleiding kunst en economie afgerond en werkte net als haar moeder als bloemist. ,,Er zijn nog steeds van die momenten dat ik had gewild dat ze er bij was geweest. Dan pak ik die brief erbij. Toen ik afstudeerde, mijn eerste baan kreeg, bij liefdesverdriet.” Ze veegt de tranen uit haar gezicht en lacht. ,,Ik moet zeggen: mijn vader is aardig goed geworden in troosten.”

Eerste zoen

Of je nu zelf een brief schrijft of de box gebruikt, rouwdeskundige Westerink adviseert vooral te denken aan momenten dat je kind je nodig heeft. ,,Zelf worstelde ik bijvoorbeeld heel erg met het moederschap.” Een brief voor de eerste zoen vindt ze ‘betuttelend’. ,,Je eerste zoen is fijn. Je vraagt in het echte leven ook geen toestemming aan je ouders voor die zoen. Moet je je voorstellen dat je vader dan zegt: zo je hebt nu gezoend, dat krijg je nu weer een brief van je moeder.”

Westerink begeleidde laatst een man, wiens echtgenote was overleden. Zijn vrouw liet een boekje met de gekste herinneringen na. ,,Ze had er ook grappige dingen in geschreven als: op dit moment stappen ergens vijf mensen in een punaise. Wat ik ermee wil zeggen is dit: laten we niet alleen inzoomen op het verdriet. Hou het ook een beetje luchtig.”

Marieke kreeg een tijdje geleden een stapel brieven die haar moeder rond haar twintigste schreef aan een vriendin. ,,Ze was toen au pair in Frankrijk. We hebben zo vreselijk gelachen om haar herinneringen en de verhalen over al die jongens daar.”

Anekdotes zijn altijd goed, zegt ook Westerink. ,,Het is fijn om te merken dat je vader of moeder ook gesukkeld heeft in de liefde of vroeger domme dingen deed. Zo’n herinnering kan het verdriet even wegnemen.”