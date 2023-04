Lijnbus rijdt op paaltjes in stadscentrum, passagier gaat met hoofd door glasplaat

Yvonne vaart al jaren op luxe cruises: ‘Neem altijd een goedkopere hut, zonder ramen’

De cruisebranche wil groeien, ten koste van vlieg- en autoreizen. Yvonne Vermeulen (70) uit Hellevoetsluis is allang overtuigd. Met 53 buitenlandse trips en 719 overnachtingen aan boord is zij een van de trouwste klanten van de Holland America Line (HAL). Reis numero 54, van New York naar Rotterdam, is alweer aanstaande. ,,Ik ben lichtelijk verslaafd.”