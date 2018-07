Limburger weer opgepakt voor moord op Venlose

Een 57-jarige man uit het Limburgse Helden is opnieuw aangehouden voor de moord op de destijds 39-jarige Tanja Gurskaja uit Venlo in 2012. Hij zat jaren geleden ook al vast omdat hij ervan werd verdacht dat hij opdracht had gegeven voor de moord, maar kwam vrij doordat het Openbaar Ministerie in het onderzoek de fout in was gegaan.

De rechtbank in Roermond oordeelde in 2014 dat John B. geen kans had op een eerlijk proces, omdat de officier van justitie een belangrijk getuigenverhoor verborgen had gehouden voor de verdediging. Het hof in Den Bosch bepaalde een jaar later dat de zaak toch weer moest worden opgepakt.

Inmiddels zegt justitie in Limburg dat er ,,nieuwe feiten en omstandigheden'' zijn. Daarom is de verdachte voor de tweede keer aangehouden. Hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, zijn advocaat uitgezonderd.