Limburgse politiek: Dreigen met mogelijk vertrek DSM uit Limburg is chantage

Limburgse politici zijn boos op voedings- en chemieconcern DSM, nu gevestigd in Heerlen. Dat bedrijf zegt mogelijk uit Limburg te vertrekken als subsidies voor verhuizing naar een historisch pand in Maastricht niet doorgaan. Verschillende partijen - waaronder SP, PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus - spreken nu van ‘chantage’.

Het gaat volgen DSM zelf om subsidies voor behoud van werkgelegenheid, verduurzaming en herstel van monumenten die ‘een belangrijke component vormen om de businesscase op acceptabel niveau te krijgen’. Daarvoor hadden de gemeente Maastricht en de provincie Limburg in eerste instantie elk 1,75 miljoen euro toegezegd. De politiek in Maastricht is al akkoord, maar binnen Provinciale Staten is er kritiek ontstaan op die zak met geld. Dit potje zou namelijk bedoeld zijn om een impuls te geven aan de centra van dorpen, kleine kernen, buurten en wijken.

Daarop liet Dimitri de Vreeze, mede-topman van DSM, dinsdag aan de NOS weten: ,,Ja, dan wijzigt de businesscase. Zoals we dat vaak doen in het zakenleven, dan moet je opnieuw kijken waar je staat. Dus het zou kunnen zijn dat we het dan moeten heroverwegen.” Eerder was Amsterdam in beeld als vestigingsplaats.

De uitspraken van De Vreeze zorgen voor woede vanuit de Limburgse politiek, niet in de laatste plaats omdat DSM in het eerste halfjaar een nettowinst wist neer te zetten van ruim 1 miljard euro, bij een omzetstijging van 10 procent. Kortom, het geld klotst tegen de plinten, zeggen veel Statenleden.

Quote De zaak wordt nu wel erg hoog opgespeeld voor maar 3,5 miljoen euro. Als DSM echt verhuist naar elders dan laten ze zich wel kennen Statenlid Pascale Plusquin (Partij voor de Dieren) ,,Dit lijkt op een multinational die zoveel mogelijk wil profiteren van Limburg. Wij moeten dan maar blij zijn dat ze willen blijven”, zegt SP-Statenlid Marc van Caldenberg. Zijn partij heeft ook landelijk vragen gesteld over het standpunt van de onderneming. ,,Wij laten ons niet zomaar chanteren. Deze subsidie is helemaal niet bedoeld voor een bedrijfsverplaatsing.”



Zijn collega van de PVV, René Claassen, spreekt van ‘een vorm van chantage en bluf’. ,,Een verhuizing buiten Limburg kost nog veel meer geld, dus als ze dat willen... Ik begrijp dat zo’n verhuizing ook voor hun politiek is, maar DSM heeft van alles te danken aan Limburg. Misschien moeten ze dat niet vergeten.”



Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren spreekt ook van ‘chantage’. ,,De zaak wordt nu wel erg hoog opgespeeld voor maar 3,5 miljoen euro. Als DSM echt verhuist naar elders dan laten ze zich wel kennen. Maar de schuld ligt ook bij het gloednieuwe College: dat heeft een subsidie toegekend uit een potje dat daar niet voor was bedoeld. Dat is niet uit te leggen in een tijd dat de mensen lijden onder corona en de watersnood.”



Volgens Anne-Marie Fischer-Otten van 5OPlus moet DSM ‘zich schamen’. ,,Zulke dreigementen mochten onze kinderen nooit maken. Als zij dat wél doen, dan geven ze Limburg twintig trappen na. Het is toch rucksichtslos om een subsidie te accepteren van een provincie waar zoveel armoede en verdriet heerst?”

Het CDA vindt de uitspraak van de DSM-baas ‘ongeloofwaardig’, zegt Statenlid Mariska Werrij-Wetzels. ,,Wij geloven niet dat ze een verhuizing laten afhangen van een provinciale subsidie. Het is ook onfatsoenlijk om daarmee te dreigen: het bedrijf heeft 120 jaar binding met Zuid-Limburg en heeft afgelopen halfjaar één miljard verdiend.”

De vraag is nu hoe het College (het bestuur) in Limburg zal reageren op alle kritiek binnen Provinciale Staten. Een woordvoerder van de verantwoordelijke gedeputeerde, Stephan Satijn (VVD), laat weten dat het College nog geen oordeel heeft gevormd, vooruitlopend op een Statenvergadering op 9 september over de kwestie.

DSM laat op de website weten dat het besluit om het hoofdkantoor te verplaatsen, vaststaat. ,,De locatie Maastricht is de locatie waar wij graag naartoe zouden gaan. Het besluit daartoe is genomen op basis van de kennis die we op dat moment hadden. Daarvan maken ook de subsidiemogelijkheden deel uit.” Volgens het concern is overigens geen sprake van een verhuissubsidie, zoals veel media gemeld hebben. ,,DSM betaalt alle verhuiskosten zelf.”

