Linda ging van 25 naar 3 bruiloften en dacht aan stoppen, maar nu hoort ze bij de wereldtop van de bruidsfotografie

Bouritius (36) stuurde voor de prestigieuze, internationale competitie ‘This is Reportage’ onder meer een serie zwart-witfoto’s in van een bruiloft in coronatijd. ,,Normaal doe ik zo’n 25 bruiloften per jaar. Dit jaar waren het er maar drie, waarvan twee in aangepaste vorm. Het is bijzonder dat ik daarmee toch in de prijzen ben gevallen. Dat voelt voor mij als een erkenning.’’



Jaarlijks dingen ruim 70.000 trouwfoto’s en verhalen mee. Slecht een heel klein deel daarvan wint ook daadwerkelijk een prijs. Bouritius verdiende met haar inzending, waaronder ook (kleuren)foto’s uit voorgaande jaren, dertien verschillende ‘awards’. Dat leverde haar behalve een achtste plaats in de top 10 wereldwijd de titel Beste Nederlandse Reportage Trouwfotograaf op.