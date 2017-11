Linkse partijen willen dat peperduur medicijn tegen spierziekte wordt verstrekt

,,Dirkje heeft per jaar drie injecties nodig, die per stuk 83.000 euro kosten", vertelt haar moeder Patty Wijnen aan tafel bij Pauw. Haar dochter krijgt het medicijn dankzij de welwillendheid van een arts in Frankrijk. ,,In vier maanden tijd heeft Dirkje een enorme vooruitgang geboekt."



Nederland onderhandelt nog over de prijs van Spinraza met het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Biogen, dat het medicijn tegen SMA ontwikkeld heeft. Zo lang daarover nog geen overeenstemming is bereikt, staan patiëntjes als Dirkje in de kou en blijven zij verstoken van levensreddende middelen. Dat moet anders, vinden de drie linkse partijen.