Lisa (21) over Kaj van der Ree: ‘Ik word nu bedreigd, maar dit moest eruit’

Een vriend die er voor haar was, maar compleet omsloeg als ze niet inging op seksuele verzoeken. Zo omschrijft de nu 21-jarige Lisa hem. Ze was groot fan van de youtuber, met wie ze op haar 14de via Twitter contact kreeg. Het voelde vriendschappelijk, vertrouwd. Kaj was eigenlijk fan van háár, zou hij hebben benadrukt.



Toen hij vroeg of ze wilde skypen en whatsappen, vond ze dat prima. Van der Ree, toen al ruimschoots meerderjarig, bood een schouder. Hij was lief tegen haar, ze kon met hem praten als ze zich niet goed voelde.



Ze spraken elkaar in het begin dagelijks. Eenmaal op skype leerde Lisa een andere kant van hem kennen, beweert ze. ,,Hij deed zijn broek uit voor de webcam en vroeg mij om ook iets uit te doen’’, vertelt ze. ,,Hij trok zich af op me.’’ Als Lisa aarzelde, bleef hij volgens haar aandringen. ,,Watje, zei hij dan, of sukkel. En als ik niet thuis was, appte hij dat ik moest opschieten zodat we weer konden skypen.’’