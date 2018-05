Lisa, het meisje dat geboren werd op de stoep van het ziekenhuis

RIVM: Tekort aan vaccins tegen snel oprukkende dodelijke bacterie

22:02 Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er een tekort aan vaccins tegen de snel opkomende meningokokbacterie. Deze krant onthulde gisteren dat er dit jaar in Nederland elf mensen zijn overleden en 57 mensen op de intensive care zijn beland met meningokokken type W. Volgens het RIVM wordt overwogen om ook kinderen van 15 en 16 jaar in te enten, maar zijn daar niet genoeg vaccins voor.