LIVE | 112.278 positieve coronatests, dat is met afstand het hoogste aantal ooit

Voi­ce-deelneem­ster doet als eerste aangifte tegen omstreden regisseur vanwege aanranding

Een Voice-deelneemster heeft vandaag aangifte gedaan tegen de regisseur die jaren actief was bij het RTL-programma The Voice of Holland. Voor zover bekend is zij op dit moment de eerste die een aangifte van aanranding tegen hem indiende. Ze kondigde vorige week al aan aangifte te gaan doen, maar dat lukte volgens advocaat Sébas Diekstra nu pas door drukte bij de politie.

28 januari