LIVE | 3737 coronagevallen, meer dan weekgemiddelde, lichte stijging aantal ziekenhuispatiënten

Ernstig ongeluk in Heerde: traumaheli­kop­ter landt bij A50 voor zwaargewon­de scooterrij­der

13 oktober Bij een aanrijding op de kruising van de Europaweg met Molenweg in Heerde is de bestuurder van een scooter zwaargewond geraakt. De man is onder begeleiding van een trauma-arts afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle.