LIVE | 9880 nieuwe besmettingen, hoogste aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Code geel: Stormachti­ge Tweede Kerstdag hebben we te danken aan Bella

15:55 Het waait vandaag flink in ons land, aan zee zelfs zo hard dat het stormt. Dat hebben we te danken aan een storm boven de Britse eilanden. Omdat storm in het zuiden van Engeland voor extreem weer zorgt, heeft de Britse weerdienst de depressie de naam ‘Bella’ gegeven. Bella trok vandaag geleidelijk over ons land heen.