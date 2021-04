LIVE | Aantal besmettingen op Curaçao daalt flink, Portugal beëindigt noodtoestand

Op de ic's in de Nederlandse ziekenhuizen zijn 57 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een stijging van 22 nieuwe patiënten ten opzichte van een dag eerder, toen het laagste aantal nieuwe coronapatiënten in een maand op de ic’s werd opgenomen. In totaal liggen nu 820 mensen met corona op de intensive cares. OMT-lid en viroloog Marion Koopmans zegt dat ze bezorgd heeft gezien hoe druk het in sommige steden en parken was vandaag tijdens de viering van Koningsdag. ,,We kunnen we ons niet veel permitteren.’’ Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.