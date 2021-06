LIVE | Aantal coronadoden in België boven 25.000, competitie amateursport weer van start

CoronavirusSterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol nu de horeca vanaf zaterdag weer echt open mag en 60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd, ontvangen opnieuw een uitnodiging voor een coronavaccinatie. Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen en de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen kan verder worden afgeschaald. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.