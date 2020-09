LIVE | Aantal inbraken gedaald door thuisblijven, ‘voldoende geld in schatkist voor coronasteun’

Marco Kroon verzet zich tegen wildplas­boe­te na carnaval

2 september De in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon gaf volmondig toe dat hij aan het wildplassen was vorig jaar tijdens carnaval in Den Bosch. Toch is hij het niet eens met de boete die hij daarvoor kreeg. Daarom gaat hij morgen naar de rechter.