LIVE | Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland fors toegenomen, ruim 15 miljoen besmettingen in VS

video Verdachten van moord op advocaat Derk Wiersum ook gekoppeld aan dubbele moord in Suriname

8 december De twee mannen die volgens het Openbaar Ministerie in september 2019 advocaat Derk Wiersum doodschoten, zijn onlangs ook als verdachte aangemerkt in een ander moordonderzoek. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend bij een nieuwe inleidende zitting in het strafproces Pulheim in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp.