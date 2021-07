LIVE | Aantal nieuwe besmettingen schiet weer omhoog: 10.492 in afgelopen etmaal

CoronavirusDe hoopvolle, dalende trend in het aantal nieuwe coronabesmettingen in de laatste dagen is weer voorbij. Het RIVM registreerde afgelopen etmaal 10.492 positieve tests. Dat is drie keer zoveel als vorige week. Dat is het hoogste aantal besmettingen op één dag sinds afgelopen kerst. Het kabinet trekt 135 miljoen euro extra uit voor steun aan de evenementensector. Organisatoren kunnen een groter deel van hun gemaakte kosten vergoed krijgen en de termijn om een aanvraag in te dienen wordt uitgebreid. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.